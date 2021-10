Guardiola om stjärnskottet: "Behöver tid i köket"

Manchester City-talangen Cole Palmer, 19, hoppade under tisdagen in och stod för ett mål i 5-1-segern mot Club Brügge på bortaplan i Champions League-gruppspelet. Det var talangens andra mål på fem framträdanden under den här säsongen.

Tränaren Josep Guardiola kommer att skynda långsamt med 19-åringen.

- Folk här i världen vill ha saker och ting direkt, men allting tar tid, säger han enligt BBC och fortsätter:

- Man kan inte skapa en god måltid utan tillbringa tid i köket. Det tar tid.

Vidare berömmer Guardiola den unge engelsmannen.

- Cole har en speciell kvalitet. I straffområdet har han en viss talang som är svår att finna. När han har bollen där sätter han nästa alltid den i nät. Jag vet samtidigt hur det fungerar med unga spelare. Det gäller att ta det lugnt och ha tålamod, precis som vi haft med Phil Foden, säger tränaren.

Palmer är fostrad i Manchester City och har kontrakt till sommaren 2026. Han har gjort ett mål på en match med Englands U21-landslag.