Gusten Dahlin blir programledare för UEFA Champions League på Telia och C More

Gusten Dahlin är sedan ett år tillbaka programledare för C Mores fotbollsmagasin Fotbollssöndag Europa och under sommaren har svenska folket dessutom fått ta del av Dahlin när han väglett tittarna genom sändningarna från fotbolls-EM. När han inte syns i rutan driver han Sveriges största podcast om fotboll, Tutto Balutto. Nu är det klart att Gusten Dahlin blir ny programledare för UEFA Champions League, som i höst har premiär på Telia och C More.

- Gusten Dahlin har under den gångna säsongens sändningar från såväl Serie A och La Liga som sommarens fotbolls-EM visat att han är ett utomordentligt namn att leda världens största klubblagsturnering, UEFA Champions League, när den nu byter hemmaplan till Telia och C More. Tillsammans med sin breda kunskap om internationell fotboll samt våra experters analytiska förmåga och erfarenhet av fotboll på toppnivå, är vi förväntansfulla inför hösten. Vi ser även fram emot att presentera ytterligare namn inom kort, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

Gusten Dahlin är själv väldigt förväntansfull över att få chansen att jobba med världens största klubblagsturnering i fotboll.

- Jag tror inte att jag har missat en enda Champions League-sändning sedan Nebojsa Novakovic chippade in 1-0 mot Barcelona på Råsunda 1999, så att efter drygt tjugo år av slaviskt tv-tittande på dessa matcher känns det helt otroligt roligt och mäktigt att själv få ta över programledarrollen. Jag hoppas att min passion för den här turneringen kommer genomsyra våra sändningar och att jag kan få ut det bästa av våra eminenta experter. Och att vi får inleda med just den här säsongen känns fantastiskt – publiken ska tillbaka till arenorna, vi har svenska landslagsmän i några av de största klubbarna och det känns oerhört ovisst vilka klubbar som kommer gå hela vägen till finalen i Sankt Petersburg i slutet av maj, säger Gusten Dahlin.

Redan under tisdagen börjar playoff-matcherna till UEFA Champions League. Klockan 21.00 under onsdagen spelar sedan Malmö FF sitt första playoff-möte, när bulgariska Ludogorets är på besök. Samtliga matcher från UEFA Champions League, inklusive playoff, streamas via Telia TV och C More och nu på onsdag är studion på plats nere i Malmö. Sändningen startar 20.00 och streamas via Telia TV och C More. Matchen sänds även på Sportkanalen.