Här är Telias och C Mores laguppställning till UEFA Champions League:

- Det ska bli fantastiskt att jobba med den här turneringen. UEFA Champions League var otroligt speciellt som spelare. Att de största klubbarna och de bästa spelarna från Europas största ligor gör upp betyder något alldeles extra. Att vi dessutom får se gigantmöten redan i gruppspelet, samt att Malmö FF är med som Nordens enda lag ger det hela en extra krydda, säger Kim Källström, expert på TV4 och C More.

Säsongen 2021/2022 är Telia och C More ny hemmaplan för världens största klubblagsturnering i fotboll, UEFA Champions League. Programledare är Gusten Dahlin och med sig i studion får han sällskap av experterna Kim Källström, Olof Mellberg, Mikael Lustig och Vicki Blommé. Kommenterar matcherna gör bland annat Lasse Granqvist, Adam Pinthorp och Åke Unger, som flankeras av expertkommentarer i form av bland annat Hans Backe och Erik Edman. Reportrar på plats för att bevaka matcherna och för att göra olika reportage kring den europeiska toppfotbollen är Olof Lundh och Frida Nordstrand. För Frida är det en efterlängtad comeback till UEFA Champions League, efter att tidigare ha jobbat med turneringen i nästan ett decennium.

- Champions League var en stor del av mitt liv i nästan tio år. Det är turneringen som gett mig mina mest minnesvärda intervjuer med de bästa spelarna efter de största matcherna. Allt är speciellt med Champions League, från gåshuden när hymnen spelas inför avspark till känslorna i spelargången efter slutsignal. Jag har verkligen saknat att jobba med den här turneringen, säger Frida Nordstrand.

Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More, ser med tillförsikt fram emot att Telia och C More tar över UEFA Champions League.

- Vi går in i en ny era med UEFA Champions League hos Telia och C More. Vi öppnar upp en helt ny sportstudio som har premiär den 14 september, och vi hoppas att vår storsatsning både under och kring matcherna kommer tas emot på ett positivt sätt av våra kunder och användare, säger Erik Westberg.

Premiären för årets gruppspel är den 14 september och samtliga matcher från UEFA Champions League streamas exklusivt hos Telia och C More.

Här är Telias och C Mores laguppställning till UEFA Champions League:

Programledare:

Gusten Dahlin

Experter:

Kim Källström

Olof Mellberg

Mikael Lustig

Vicki Blommé

Hans Backe

Erik Edman

Kommentatorer:

Lasse Granqvist

Adam Pinthorp

Åke Unger

Christoffer Svanemar

Christopher Kviborg

Daniel Kristiansson

Peter Backe

Petter Pettersson

Henric Larsson

Reportrar:

Frida Nordstrand

Olof Lundh

Analytiker:

Ola Lidmark Eriksson





