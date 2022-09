Henry väljer Mbappé före Haaland: "Kan skapa chanser och avsluta"

Både Kylian Mbappé och Erling Braut Haaland har gjort succé under säsongsinledningen och så sent som under tisdagen slog den franske storstjärnan till med två mål i 2-1-segern mot Juventus i Champions League medan norrmannen svarade för ett hattrick mot Sevilla.

Så, vem är egentligen bäst? Franske legendaren Thierry Henry tycker att PSG-forwarden är bättre än Citys spjutspets.

- Mbappé kan skapa chanser och avsluta. Haaland skapar inte, han avslutar. Mbappé kan spela till höger och vänster. Haaland kan bara spela längst fram. Han är en magnifik spelare och med honom kan de (City) vinna Champions League. Men just nu så lägger jag fortfarande min röst på Mbappé, säger Arsenal-ikonen enligt RMC Sport.

PSG ställs härnäst mot Brest på lördag. City å sin spelar också på lördag, mot Tottenham.