Inter utslaget ur Champions League igen – Dortmund snodde slutspelsplatsen

Inter hade förra året chansen att vid seger i sista gruppspelsomgången av Champions League gå vidare vid seger, då mot PSV Eindhoven. Det misslyckades man med, något som återupprepades under tisdagen. För Inter klarade inte av att slå ett B-betonat Barcelona samtidigt som Borussia Dortmund slog Slavia Prag, något som tar tyskarna vidare i turneringen.

Barcelona öppnade målskyttet i matchen, då Carles Pérez tog chansen med en ovanlig startplats och tryckte in 1-0. Innan halvtid fick Inter hopp genom Romelu Lukaku, som tryckte in kvitteringen via en försvarare. Det hjälpte dock inte, då laget inte lyckades få in någon mer boll.

Inter låg på för ett segermål i andra halvleken och hade två bollar i nät, men bägge gångerna blev de avblåsta för offside. Matchen slutade dessutom 2-1 till Barcelona efter ett sent mål av stortalangen Ansu Fati, vilket innebär att Inter är utslaget ur Champions League.

- Vi är ledsna att vi åkte ur, men vi har ingen ånger för vi gjorde allt vi kunde, säger Stefan de Vrij enligt Football Italia.

- Det finns ingen anledning att kolla bakåt, det har redan hänt. Vi måste fokusera på framtiden och matcherna som kommer. Tuffa tider gör oss starkare, men naturligtvis är det ett färskt sår och vi känner oss ömma.

Segermålet gjorde också att Ansu Fati nu är den yngste målskytten i Champions Leagues historia.

- Han är en otrolig talang, jag tror att han och jag är exempel för ungdomarna i akademin att Barcelona litar på de unga spelarna. Om du är bra nog kommer du lyckas här, säger Carles Pérez om sin lagkamrat, enligt Uefas hemsida.

Detta eftersom Borussia Dortmund efter vissa problem slog Slavia Prag med 2-1. Jadon Sancho öppnade målskyttet i den första halvleken innan Tomas Soucek kvitterade innan halvtid. Julian Brandt gjorde 2-1 i den andra halvleken för Dortmund, som fick kämpa för att hålla undan sista tjugo minuterna med en man mindre efter att Julian Weigl blivit utvisad. Det klarade tyskarna av, vilket tar dem vidare som grupptvåa bakom Barcelona.

- Mina känslor? En mix av allt: lättnad, trötthet, glädje. De spelade väldigt bra, pressade oss aggressivt och högt och de hade flera chanser, säger hjälten Brandt enligt Uefas hemsida.

Startelvor:

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Godín - D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Valero, Biraghi - Martínez, Lukaku

Barcelona: Neto - Wagué, Umtiti, Todibo, Lenglet, Firpo - Aleñá, Vidal, Rakitic - Pérez, Griezmann