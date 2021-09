JUST NU: Messi startar mot Manchester City

Paris Saint-Germain tar under tisdagskvällen emot Manchester City i ett supermöte i Champions League. City kryssade mot Club Brügge i första omgången, medan City vann stort mot RB Leipzig i Manchester.

Paris Saint-Germain-stjärnan Lionel Messi var inför matchen ett litet frågetecken efter en skada, men spelar från start ihop med Neymar och Kylian Mbappé i storklubben. I City spelar bland annat Raheem Sterling från start, medan Gabriel Jesus får börja på bänken.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Herrera, Gueye, Verratti - Mbappe, Messi, Neymar.

Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Sterling, Grealish.

Matchen streamas hos Telia och C More med studiostart 19.30, samt på TV4 med start 20.55. Den här säsongen streamas dessutom alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.