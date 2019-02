Khedira missar CL-match - på grund av hjärtproblem

Under onsdagen möter Juventus Atletico Madrid i Champions League. Matchen är den första av två åttondelsfinaler och den inledande matchen spelas i Madrid.

Med till den spanska huvudstaden reste dock inte mittfältaren Sami Khedira. Detta på grund av man efter medicinska tester upptäckt oregelbunden hjärtrytm. Det upptäcktes efter den sista träningen på tisdagen och mittfältaren ska nu genomgå fler undersökningar.

Khedira har spelat från start i Juventus tre senaste ligamatcher och i årets Champions League-turnering har det blivit tre framträdanden.

⚫️⚪️ #GETREADY ⚪️⚫️



Your squad list for Wednesday's round of 16 UEFA Champions League match! @SamiKhedira has stayed in Turin for medical checks.



➡️https://t.co/1p59CvlFKS #AtletiJuve #UCL pic.twitter.com/KyFKSjFIYo