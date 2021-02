Klart: Liverpools Champions League-åttondelsfinal flyttas

Liverpool ställs mot RB Leipzig i åttondelsfinalen i Champions League. I dagsläget kan däremot inte Liverpool ta sig in i Tyskland med anledning av coronarestriktioner, och därmed är det nu klart med en ny spelplats för det första åttondelsfinalmötet den 16 februari.

Uefa bekräftar nu att det första åttondelsfinalmötet kommer att spelas på neutral mark, den 16 februari, på Puskas Arena i Budapest, Ungern. Returen spelas, den 10 mars, på Anfield.

Leipzigs klubbdirektör Oliver Mintzlaff bekräftade så sent som under lördagen att det fanns två alternativ, London eller Budapest, och nu blev det alltså det ungerska alternativet.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.



