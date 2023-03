Klopp inför CL-returen: "Vi kommer försöka"

Liverpool har tidigare, främst på Anfield stått för stora vändningar i Champions League. Bland annat blev 3-0 mot Barcelona på Camp Nou 2019 4-3 efter en klassisk match av Klopps gäng. Liverpool vann sedan CL-finalen mot Tottenham det året.

Imorgon, onsdag står Klopp och hans Liverpool inför ytterligare en riktigt tuff uppgift när man reser till Santiago Bernabeu i 5-2 underläge. Efter matchen på Anfield sa Klopp att både han och Ancelotti vet att dubbelmötet är över.

Med ett par veckors avstånd till storförlusten mot Real Madrid börjar nu Klopp bygga upp ett hopp kring att kunna vända på åttondelsfinalen även om tysken hela tiden är tydlig med att det kommer bli väldigt tufft.

- Vi kommer antagligen inte gå vidare men 100% här inne tycker inte vi har en chans. Om jag är den enda som tror på det litegrann, det är okej. Total outsider, det är okej. Det är fotboll, säger han och fortsätter:

- Vi är här med en liten tro. Vi kommer att ge det ett försök imorgon. Det handlar inte om att sitta här och säga "att göra tre mål är inget problem", självklart är det det.

Liverpool har blandat och givit efter senaste mötet med Real Madrid. 7-0 på Anfield hemma mot Manchester United följdes upp av att förlora mot Bournemouth med 1-0.

- Om vi kan överraska oss själva på ett negativt sätt borde vi kunna överraska oss själv på ett positivt sätt. Vi säger inte till Madrid "Var försiktiga, vi kommer efter er". Men vi är här för att vinna matchen.

Samtidigt bekräftar Liverpool-tränaren att han får klara sig utan Stefan Bajcetic på Santiago Bernabeu imorgon.

- Det är en stressreaktion runt en muskel. Han känner inte av det mycket men vi måste låta det lösa sig, säger han under presskonferensen.

Jordan Henderson har inte rest med Liverpools trupp på grund av sjukdom.

Real Madrid-Liverpool har avspark 21.00 under onsdagen. Matchen sänds på C More, studiostart 20.00.