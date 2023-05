Kroos kaxiga svar: "Samma som förra året"

Den tidigare Manchester United-profilen, Wayne Rooney, har varit ute och lagt in ved i brasan inför semifinalen mellan Real Madrid och Manchester City.

”Manchester City kommer inte bara besegra Real Madrid i semifinalen av Champions League, de kommer krossa dem,” skrev den tidigare landslagsspelaren i sin kolumn i The Times.

Men nu har Rooney fått svar på tal från Real Madrid-lägret.

Under måndagens presskonferens inför det första mötet svarade Real Madrid-mittfältaren, Toni Kroos, på utspelet.

- Det var nästan samma sak som sas för ett år sedan och ingen förväntade sig att vi skulle vinna Champions League, men det gjorde vi. Vissa sa samma sak för ett år sedan och det påverkar inte oss längre.

Men Kroos hann även med att skicka en passning till Pep Guardiola och hans Manchester City.

- Jag vet inte om det har varit det svåraste laget att besegra. Vi har spelat många slutspelsmatcher mot många bra lag och förlorat. Jag minns 1-4 mot Ajax. Visst är det inte lätt att slå Peps City.

Matchen mellan Real Madrid och Manchester City startar 21:00 under tisdagskvällen och går att se i C More med sändningsstart 20:00.