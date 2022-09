Kulusevski hyllas på omvägar: "Ni fattar inte hur enkelt det är att spela med honom"

Heung-min Son, Harry Kane och Richarlison har fått förtroende tillsammans. Det har inneburit att Dejan Kulusevski varit bänkad två matcher i rad, och när Tottenham ställs mot Sporting i Champions League-gruppspelet på tisdagskvällen väntas svensken återigen få inleda vid sidan.

- Alla spelare får acceptera rotation, särskilt längst fram där vi har fyra spelare, säger chefstränare Antonio Conte enligt Daily Mail.

En bänkning som kommer något oväntad. Kulusevski har nämligen stått för tongivande insatser under säsongsinledningen i Premier League och noterats för ett mål samt två assist.

Svensken har hyllats av Conte, och nu kommer ytterligare en hyllning från lagkamraten Emerson Royal - fast på omvägar. Det är ESPN:s brasilianska journalist Natalie Gedra som i The Athletics Tottenham-podd "The View From The Lane" berättar följande:

"Jag pratade med Royal häromdagen. Han sa: 'Ni fattar inte hur enkelt det är att spela med Kulusevski, för han är så smart", säger Gedra.

"Han (Emerson) kände sig nästan kränkt. 'Kulusevski är yngre än mig, men är redan så utvecklad".

Dejan Kulusevski är fortfarande utlånad till Tottenham från Juventus men mycket talar för att övergången kommer att bli permanent.

