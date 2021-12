Lenglet förklarar kontroversiella bilden med Lewandowski: "Något som händer i ögonblicket"

Barcelona föll mot Bayern München med 3-0 under onsdagskvällen och är därmed utslagna ur Champions League.

Clément Lenglet har fått väldigt mycket kritik efter att han sågs skratta och skämta med Bayern Münchens Robert Lewandowski när matchen var slut.

För att göra saken värre för Lenglet var den unge mittfältaren Gavi synbart upprörd efter resultatet och sågs gråta när han gick ner i spelartunneln, vilket var den typ av reaktion som fansen förmodligen förväntade sig efter Champions League-uttåget.

Lenglet har nu gett en förklaring angående bilden som spridits online och menar att han är "sorgsen" över resultatet, precis som alla andra Barcelona-supportrar.

"Jag vill skicka ett meddelande till Barcelona-fansen. Först och främst vill jag uttrycka min sorg över gårdagens resultat. Den här klubben förtjänar bara det bästa och vi har inte kunnat uppfylla det", skriver Lenglet på sociala medier och fortsätter:

"För det andra vill jag förklara en bild av mig där jag ler med Lewandowski om något som just hade hänt i det ögonblicket. Det är en specifik reaktion som inte på något sätt återspeglar min känsla om resultatet. Mina värderingar är obestridliga och alla som känner mig vet mitt engagemang och min kärlek till mitt yrke, för Barcelona och speciellt för fansen."

Barcelona kommer istället att spela i Europa League-slutspelet under våren nu när klubben misslyckades med att kvalificera sig till åttondelsfinal i Champions League.

"Jag skulle aldrig ha en sådan reaktion om något som gjorde så ont som igår. Idag är vi väldigt ledsna men nu har vi ett uppdrag: att ta Barcelona tillbaka dit de hör hemma", avslutar Lenglet.

Barcelonas nästa match är borta mot Osasuna i La Liga på söndag. Matchen sänds på C More Fotboll och går att streama på C More med avspark 16.15.