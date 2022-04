Liverpool i sorg - supporter död i samband med match

Liverpool spelade 3-3 mot Benfica hemma på Anfield under onsdagskvällen och är därmed vidare till Champions League-semifinal efter sammanlagt 6-4 i dubbelmötet. Men nu kommer ett tragiskt besked från den engelska klubbens sida.

På sin officiella hemsida bekräftar Liverpool att en supporter avled på Anfield i samband med matchen. Supportern blev sjuk på arenan inför avspark och dennes liv gick inte att rädda.

"Det är med djup beklagan som Liverpool FC kan bekräfta att en supporter som blev sjuk inför gårdagens match mot Benfica tragiskt nog har gått bort", skriver klubben i ett uttalande.

En talesperson för klubben uttrycker att alla kondoleanser och tankar hos alla i Liverpool FC går till supporterns familj, älskade och vänner.

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.



The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.