Mäktig vändning av Manchester City - vände underläge i slutet trots utvisning

Manchester City inledde som planerat mot Schalke i första mötet i åttondelsfinalen Champions League. Engelsmännen satte fart direkt och skapade en bra chans för Sergio Agüero på en frisparksvariant, men Fährmann lyckades styra anfallarens nick över ribban.

Men Agüero skulle öppna målskyttet en stund senare när samme Fährmann slog en svag passning till en av sina försvarare. Den snappade David Silva upp och kunde spela i sidled till Agüero som kunde rulla in bollen i det öppna målet.

Men trots fortsatt City-press skulle Schalke leda i halvtid. När Otamendi täckte ett skott med armen följde en fyra minuter och 24 sekunder långt avbrott när domaren fick instruktioner från VAR och till slut valde att peka på straffpunkten och varnade mittbacken. Nabil Bentaleb stegade fram och tryckte säkert in kvitteringen.

Schalke tog sedan ledningen precis innan halvtid på ytterligare en straff när Fernandinho drog ner en Schalke-spelare i straffområdet vid en frispark. Brassen varnades och är därmed avstängd i returen. Straffen togs återigen hand om av Bentaleb, som trots att Ederson var på bollen kunde trycka in ledningsmålet i nättaket.

City pressade på i andra halvlek men fick istället Otamendi utvisad när han drog på sig sitt andra gula när han stoppade en kontring.

Men City kom tillbaka in i matchen när inbytte Leroy Sane visade att släkten är värst mot gamla klubben. Mittfältaren fick hoppa in i Citys jakt på kvittering och skruvade snyggt in kvitteringen på en frispark i den 85:e matchminuten.

Och av bara farten avgjorde City precis innan tilläggstid. Raheem Sterling sprang sig till ett läge och placerade in 3-2 samtidigt som klockan tickade upp på 90 minuter.

City tar nu med sig ett bra resultat inför returen i Manchester den 12 mars, men kommer att få klara sig utan både Otamendi och Fernandinho som blev avstängda efter sina kort.

- En väldigt tuff match, vi gjorde det svårt för oss själva ibland men vi höll trots det ihop, även med tio man, säger Sterling enligt BBC.

- Vi har haft några tuffa dippar den här säsongen, man kan inte vinna varje match med 3-0 och i Champions League kan moståndet såra dig.

Startelvor:

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Nastasic, Bruma, Oczipka - McKennie, Serdar, Bentaleb - Mendyl, Uth.

Manchester City: Ederson - Walker, Fernandinho, Otamendi, Laporte - De Bruyne, Gündogan, David Silva - Sterling, Agüero, Bernando Silva