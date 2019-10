Oxlade-Chamberlain tvåmålsskytt när Liverpool tog enkel seger mot Genk

De regerande mästarna i Champions League Liverpool har inlett något knackigt i årets turnering. Laget förlade mot Napoli med 2-0 i första matchen och kom undan med blotta förskräckelsen mot Salzburg med en seger med 4-3-seger efter en upphämtning av österrikarna från 3-0 till 3-3.

På onsdagen kunde laget ta sin andra seger i årets turnering, när de ställdes mot gruppens lägst rankade lag, Genk.

Alex Oxlade-Chamberlain, som inte gjort mål sedan hans comeback i våras från en knäskada för över ett år sedan, fick chansen från start på mittfältet. Då återgäldade han det med att göra två mål, hans första sedan kvartsfinalen mot Manchester City i Champions League våren 2018.

- Det är härligt att vara tillbaka i startelvan och att få göra ett par mål är en bonus. Men vi måste göra bättre ifrån oss om vi vill gå längre i turneringen, säger mittfältaren till BBC.

Det första kom efter bara två minuter, när ett skott från distans letade sig in vid ena stolproten. Hans andra mål kom i andra halvleken och var betydligt snyggare. Han fick en passning av Roberto Firmino utanför straffområdet och skickade en läcker yttersida som gick via ribban och in för 2-0 till bortalaget.

- Han mål var brilljant och väldigt viktiga. Vi är väldigt glada för honom, det var ett stort steg, säger tränaren Jürgen Klopp till BBC.

Genk var inte helt ofarliga och hade bland annat ett friläge från Paul Onuachu i den första halvleken som tvingade Alisson den en fin räddning. Belgarna hade också en boll i nätet när Mbwana Samatta nickade in bollen i slutet av den första halvleken, men Junya Ito bedömdes ha varit offside tidigare i anfallet.

Oxlade-Chamberlain blev inte matchens enda målskytt, då Sadio Mané chippade in 3-0 och Mohamed Salah fick in 4-0 efter att han tråcklat sig förbi flera försvarare. Genk fick också in ett tröstmål ett par minuter från slutet när Stephen Odey slog till med ett mål från nära håll.

- Vi har fått gott med självförtroende från hela säsongen, inte bara den här matchen och de sista 20 minuterna mot Manchester United. Vi såg att vi hade mycket att förbättra från den matchen och det var samma sak ikväll, men vi får med oss resultaten vilket är bra, säger Oxlade-Chamberlain till BBC.

- Tränaren säger till oss att vi har en del att förbättra, eftersom vi vill kommer behöva hitta rätt om vi ska få ett bra resultat i helgen (mot Tottenham).

Segern tar Liverpool upp på sex poäng i gruppen, vilket är tvåa bakom ledande Napoli med sju. Salzburg är trea i gruppen med tre poäng, medan Genk har samlat ihop en.

Startelvor:

Genk: Coucke - Maehle, Cuesta, Lucumi, Uronen - Bongonda, Heynen, Berge, Ito - Samatta, Onauchu

Liverpool: Alisson - Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Keita - Mane, Salah, Firmino