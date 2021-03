PSG enkelt vidare - Messi missade straff

Barcelona hade ett berg att bestiga inför bortareturen mot Paris Saint-Germain i åttondelsfinalen av Champions League. Barça föll med 1-4 hemma på Camp Nou i det första mötet och behövde därför göra minst fyra mål i Paris för att ta sig vidare. Men till skillnad från supervändningen mot just PSG 2017 var det aldrig riktigt nära under onsdagskvällen.

Barça behövde ett tidigt ledningsmål och satte full fart framåt. Lionel Messi sköt en frispark tätt över efter tio minuter, innan Keylor Navas gjorde en vass räddning när han snabbt hann ner på Ousmane Dembélés avslut sju minuter senare.

Kort därefter stod Navas för en ännu bättre räddning när han styrde Sergino Dests närskott upp i ribban med ena handen.

Efter knappa halvtimmen åkte Barça på en kalldusch när Mauro Icardi blev stämplad i straffområdet och domaren dömde straff efter VAR-granskning. Mbappé klev fram och dunkade in 1-0 från straffpunkten.

Messi väckte lite hopp för Barça när han kvitterade till 1-1 med ett vackert mål bara minuterna senare. Argentinaren hittade krysset bakom Navas med ett fantastiskt avslut från strax utanför straffområdet. Det var Messis 120:e Champions League-mål.

På stopptid i första halvlek fick Barcelona straff när Antoine Griezmann blev sparkad på av Layvin Kurzawa. Messi klev fram, men sköt bollen via Navas knä upp i ribban. 1-1 stod sig därmed till pausvilan. Det var Messis första straffmiss i Champions League sedan februari 2015 efter åtta raka straffmål i turneringen.

Messi fick sedan ett jätteläge att ge Barça ledningen i matchen efter en timme, men Marquinhos kastade sig fram och blockerade skottet. Tio minuter senare gjorde Navas ännu en bra räddning på Sergio Busquets nick efter hörna.

Barcelona fortsatte visserligen att trycka på för fler mål framåt, men PSG:s avancemang var aldrig i fara efter Messis straffmiss. Fransmännen gick vidare med sammanlagt 5-2.

Startelvor:

PSG: Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Paredes, Verratti - Draxler, Mbappé, Icardi

Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, De Jong, Lenglet - Dest, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Griezmann, Dembélé

Did Barcelona make the #UCL quarter-finals?



✅ 2008

✅ 2009

✅ 2010

✅ 2011

✅ 2012

✅ 2013

✅ 2014

✅ 2015

✅ 2016

✅ 2017

✅ 2018

✅ 2019

✅ 2020

❌ 2021



PSG are the first team to knock them out at the last 16 stage since Liverpool in 2007. 😳 pic.twitter.com/ujPFDmsDHn