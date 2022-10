PSG klara för åttondel efter sanslös kross

PSG stod, precis som gruppkonkurrenten Benfica, på åtta poäng inför matchen och säkrar avancemang till åttondelsfinal vid seger. Lagets orosmoln på förhand handlade om mittfältet där avstängde Marco Verratti och skadade Danilo Pereira missade matchen.

Efter två raka 1-1-matcher mot Benfica har tränaren Christophe Galtier bytt till ett 4-3-1-2-system vilket minst sagt verkar ha resulterat i större frihet och effektivitet i anfallsspelet. Det visade sig nämligen tidigt bli fronttrion Lionel Messi, Kylian Mbappé och Neymars afton.

Startskottet stod Lionel Messi för som i den 19:e minuten satte dit ledningsmålet genom en yttersida i bortre efter fint förarbete av Kylian Mbappé.

ANNONS

- Vilken bländande teknik båda de här spelarna besitter, det är så otroligt kallt, sa C Mores kommentator Henric Larsson.

Sedan var det proppen ur. Innan halvleken var slut hade även Kylian Mbappé själv och Neymar skrivit in sig i målprotokollet. Framför allt 2-0-målet stack ut då samtliga tre var inblandade, bland annat genom en rabona-framspelning av Neymar.

- Det som förenar målen är klassen i avsluten när läget uppenbarar sig och hur oerhört svårt det är för gästerna att räkna in och få ordning på all den här anfallskompetensen, säger Henric Larsson i C Mores sändning.

4-1 i paus men stjärnorna var inte klara där. Slutresultatet skrevs slutligen till 7-2 där framför allt Lionel Messi visade glimtar av sitt bästa jag med två mål och två assist.

Startelvor:

PSG: Donnarumma - Bernat, Marquinhos, Ramos, Hakimi - Sanches, Ruiz, Vitinha - Messi, Mbappé, Neymar

ANNONS

Maccabi Haifa: Cohen, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud - Mohamed, Lavi, Abu Fani - Atzili, Pierrot, Chery

Alla matcher från Champions League ser du på C More och Telia Play.