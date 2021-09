PSG:s trupp presenterad - Messi och Neymar tillbaka

PSG gör sig redo att möta Club Brugge på onsdagskvällen. Nu har klubben presenterat truppen som åker till Belgien där både Lionel Messi och Neymar är med.

Messi, tillsammans med Neymar, missade helgens ligavinst mot Clermont Foot eftersom duon precis hade kommit tillbaka från VM-kval i Sydamerika. Nu är båda två tillbaka i truppen som ska möta Club Brugge i PSG:s säsongspremiär i Champions League.

Idrissa Gana Gueye och Ángel Di María är avstängda samtidigt som Marco Verratti fortfarande har skadeproblem efter förra veckans landslagssamling med Italien.

PSG ställs mot Club Brugge klockan 21.00 under onsdagskvällen. Matchen sänds på Telia och C More.

Den här säsongen streamas alla matcher från Uefa Champions League på Telia och C More.