Rangers besked - fulla läktare mot MFF i returen: "Vi kommer behöva dem"

Malmö FF vann tidigare i veckan det första mötet med Rangers i det första mötet i Champions Leagues tredje kvalomgång hemma i Malmö, där slutsiffrorna skrevs till 2-1 för skåningarna.

På tisdag nästa vecka spelas returmötet i Glasgow - och nu meddelar Rangers att man kommer att kunna ha ett fullsatt Ibrox, det vill säga över 50 000 åskådare, i returen mot MFF.

- Jag ber om hjälp från publiken på Ibrox - jag har aldrig gjort det förut, men vi kommer att behöva dem nästa vecka under alla 90 minuter och med full kraft.

Vinner Rangers med uddamålet går matchen till förlängning. Undviker MFF förlust tar man sig vidare till nästa kvalrunda, då man ställs mot vinnaren i mötet mellan Olympiakos och Ludogorets. Det första mötet, som spelades i Pireus, slutade 1-1.

