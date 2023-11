Real Madrid klart för åttondelsfinal i Champions League – sänkte Braga

Annons

Tätt inpå avsparken i Real Madrids möte med Braga kom ett tungt besked för "marängerna". Kepa Arrizabalaga var tänkt att starta i tillställningen men tvingades kasta in handduken på grund av en skada under uppvärmningen. Han ersattes sedan av Andriy Lunin.

Efter blott fem minuters spel tilldelades Braga en straff. Alvaro Djalo stegade fram - men den sent inkastade Lunin stod för en läcker räddning. Ett speciellt sätt att presentera sig, under omständigheterna.

I den 27:e minuten spräcktes målnollan. Rodrygo rann ner längst vänsterkanten för att sedan servera Brahim Diaz som kunde lägga in 1-0.

Efter timmens spel var det dags igen.

Vinicius Junior tog emot bollen i boxen och dunkade kyligt in 2-0. Kort senare utökades ledningen. Rodrygo löpte in i straffområdet och chippade in 3-0.

Det blev slutresultatet.

Startelvor:

Real Madrid: Kepa - Camavinga, Nacho, Rüdiger, Mendy - Kroos, Valverde, Brahim - Rodrygo, Vinicius, Lucas Vazquez.

Braga: Matheus - Gomez, Fonte, Niakate, Borja - Moutinho, Vitor Carvalho, Zalazar Martinez - Bruma, Horta, Djalo.