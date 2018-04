Salah sköt Liverpool till CL-semi - när Guardiola såg rött

Liverpool hade, inför kvällens retur mot Manchester City, en 3-0-seger från i förra veckan att gå på i kvartsfinalmötet i Champions League. Men tryggheten i det resultatet varade inte särskilt länge. Manchester City tog redan i den andra minuten ledningen i matchen, när Gabriel Jesus tog vara på en fin framspelning av Raheem Sterling och sköt 1-0 från nära håll i straffområdet.

Manchester City fortsatte därefter att trycka på för fler mål och hotade vid flera tillfällen framåt. Bernardo Silva prickade i mitten av första halvlek stolpen, medan Leroy Sane petade in en boll i mål efter inspel i straffområdet, men fick målet bortdömt för offside. Det väckte reaktioner i City-lägret.

Josep Guardiola stormade i halvtid in på planen och konfronterade huvuddomaren Antonio Miguel Mateu Lahoz om det bortdömda målet, vilket resulterade i att han blev uppvisad på läktaren. Det blev startskottet för lagets uttåg ur turneringen.

- De pressade högt och hade många chanser, så i början fick vi kämpa. Men vi kom tillbaka och kämpade hårt för att få resultatet, säger Salah enligt den engelska tidningen The Independent.

Sadio Mane tråcklade sig i den 56:e minuten in i straffområdet, tappade bollen, men fick därefter se Mohamed Salah sno åt sig den och sedan chippa in bollen i mål till 1-1. City behövde därmed göra ytterligare tre mål för att ta sig vidare, men det blev värre för hemmalaget.

I den 77:e minuten utnyttjade Roberto Firmino ett försvarsmisstag av hemmalaget och fastställde slutresultatet i matchen till 2-1. Liverpool tog sig därmed vidare till semifinal med totalt 5-1, vilket blir klubbens första semifinal i turneringen sedan 2008.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho - De Bruyne, D. Silva - Sterling, B. Silva, Sane - Jesus.

Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner - Salah, Firmino, Mané.

Mohamed Salah joins Samuel Eto'o as only African players to have scored 8 goals in a single CL season. Eto'o did so for Internazionale in 2010/2011. #MCILIV #UCL