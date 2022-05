Sändningstider: Så ser du Uefa Champions League-finalen på Telia, C More och TV4

UEFA Champions League säsongen 2021/2022 ska avgöras när Liverpool under lördagskvällen ställs mot Real Madrid i finalen i Paris. Du streamar finalen av världens bästa klubblagsturnering på Telia och C More från 19.30 samt ser den på TV4 från klockan 20.00.

För att streama UEFA Champions League på C More krävs paketen C More Plus eller C More Premium Plus.

För att streama turneringen hos Telia krävs paketet All Sport från Telia, C More och Viaplay.