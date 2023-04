Schmidt irriterad: "Definitivt ingen straff"

Inlägget gick via Joao Marios huvud och upp på handen. Inter tilldelades straff av Michael Oliver och Romelu Lukaku kunde skjuta Inter till ett drömläge inför returen i Milano.

Benfica fick en mardrömsstart på dubbelmötet med Inter och efter matchen var Roger Schmidt allt annat än nöjd med den engelska domarens insats och bedömningar.

- Jag tycker vi har otur med domarens beslut idag, för jag tycker definitivt inte det ska vara någon straff, till det ska vi ha en straff i matchen, säger han till Eleven Sport.

Schmidt tvingas nu blicka mot en retur där hans Benfica går in med ett tvåmålsunderläge.

- Det är självklart inte bra att förlora hemma, men det är bara den första av två matcher så vi måste tro på oss själva. Jag tror vi kan vinna i Milano.

Returen spelas den 19:e april. Samtliga matcher från Champions League sänds via C More.