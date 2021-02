Smäll för Real Madrid - Benzema missar CL-åttondel

Real Madrid har haft en tung säsong hittills. Laget ligger några poäng efter Atlético Madrid i toppen av La Liga och är dessutom utslaget från Copa del Rey, vilket gör att årets Champions League-slutspel blir extra viktigt för Madridlaget.

På onsdag ställs laget borta mot Atalanta i det första av två åttondelsfinalmöten och nu står det klart att man får klara sig utan Karim Benzema som är skadad och också missade helgens möte med Valladolid.

När Real Madrid släppte truppen inför mötet finns Benzema inte med, precis som tongivande spelare som Sergio Ramos och Eden Hazard.

Se truppen nedan:

📋✅ Our 19-man squad for the match against @Atalanta_BC!#UCL pic.twitter.com/kT5ML6qV0d