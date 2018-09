Champions League-säsongen drar igång under tisdagen och ett av två inledande möten är Inter mot Tottenham på nya avsparkstiden 18.55.

Spurs får klara sig utan en viktig trio i Italien. Klubben bekräftar nu att målvakten Hugo Lloris och mittfältarna Dele Alli och Moussa Sissoko alla missar mötet.

Lloris har en lårskada och både Alli och Sissoko har problem med hamstringsmusklerna.

Därtill skriver Sky Sports att Toby Alderweireld och Kieran Trippier inte rest med laget till Milano under måndagskvällen.

TEAM NEWS: @dele_official (hamstring), Hugo Lloris (thigh) and @MoussaSissoko (hamstring) all remain unavailable due to injury. pic.twitter.com/1iS0MVu1Ks