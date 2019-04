Tottenham vidare till semifinal i Champions League - efter galen rysare mot Manchester City

Det första mötet mellan Tottenham och Manchester City var tätt och jämnt. Till slut drog Tottenham det längsta strået genom att vinna med 1-0.

I returen var det också jämnt - men långtifrån tätt. Det var full fart framåt från båda lagens sidor i en helt galen första halvlek.

Matchen var bara minuter när gammal Raheem Sterling bröt in från kanten och tryckte in 1-0 i den bortre gaveln. Då kvitterade Tottenham per omgående. Aymeric Laporte försökte avvärja en passning från Dele Alli, men spelade rätt till Heung-Min Son, som gjorde 1-1. Den makalösa starten var långtifrån slut där.

Bara minuter senare knorrade Son läckert in 2-1 från straffområdeskanten och han gjorde därmed sitt andra mål i matchen. Kort därefter kom Manchester City tillbaka igen. Bernardo Silva 2-2 efter att bollen tagit på Danny Rose, något som ställde Hugo Lloris i Tottenham-målet.

City tog sedan ledningen. Kevin de Bruyne spelade in från höger och inne i straffområdet befann sig Raheem Sterling in 3-2, vilket betydde att det i dubbelmötet var 3-3. D

I den andra halvleken slogs det inte av på tempot och pendeln svängde över både en och två gånger.

Manchester City radade upp chanser, men Hugo Lloris stod för flera kanonräddningar. Till slut överlistade Sergio Agüero målvakten med ett kanonavslut. Ställningen i dubbelmötet? 4-3 i Manchester Citys favör.

Tottenham fick dock sista ordet. På en hörna höll sig Fernando Llorente och målade med höften. Därmed stod det 4-4 i dubbelmötet och "Spurs" hade greppet på grund av fler gjorda bortamål.

I slutskedet försökte Manchester City trycka på för att få in ett ledningsmål och därmed vinna dubbelmötet. Precis i slutskedet hade Raheem Sterling en en boll i nät och City firade vilt. Men domaren valde att granska situationen med hjälp av VAR. Cynneyt Cakir, domaren, valde till slut att döma bort målet och det Manchester Citys stora vrede. I och med resultate är Tottenham är klart för semifinal i Champions League. Matchen slutade 4-3 till City, men Londonlaget gick segrande ur striden tack vare fler gjorda bortamål. I semifinalen ställs man mot Ajax.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Kompany, Laporte, Mendy - Gündogan, Silva, De Bruyne - Bernardo, Sterling, Agüero.

Tottenham: Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Wanyama, Sissoko - Alli, Eriksen, Son - Lucas Moura.