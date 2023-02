Tung start för Mudryk: "Leveransen måste komma"

Mykhaylo Mudryk anslöt till Chelsea i en jätteaffär under januarifönstret, och har hög press på sig för att leva upp till sin prislapp. Han har ännu inte bidragit med någon assist eller något mål för den engelska klubben.

Efter kvällens match mot Borussia Dortmund, som man förlorade med 1-0, får ukrainaren ytterligare kritik - efter den situation som sedan ledde fram till Dortmunds ledningsmål.

- Det blir lite frustrerande att se på. Hade jag hållit på Chelsea och vetat att nu har vi spenderat en miljard på den här spelaren och han håller på med de här klackarna på mittplan, då hade jag blivit tokig. Men jag gillar ändå att en spelare in tappar sin identitet, säger Siavoush Fallahi i C More.

- Det känns som att han spelar med lite för hög risk, säger Gusten Dahlin.