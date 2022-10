TV: Ajax vägrade ta emot Napoli-tröjor

Ajax åkte i veckan på stryk med 1-6 mot Napoli på hemmaplan i Champions League-gruppspelet. Den nederländska storklubben ledde med 1-0 efter ett tidigt ledningsmål, men föll sedan ihop fullständigt på Amsterdam Arena.

Nu rapporterar den italienske journalisten Marco Lombardi om Ajax besvikelse och frustration efter matchen. Journalisten har publicerat ett klipp, där det går att se att en Napoli-ledare kommer med ett par Napoli-tröjor till Ajax omklädningsrum, som först tas emot, men sedan lämnas tillbaka direkt.

Nästa vecka möts klubbarna igen, men då på Diego Armando Maradona Stadium i Italien.

I tweeten nedan går det att se när Ajax inte ville ta emot Napoli-tröjorna.

🇮🇹 Clamoroso #Ajax, giocatori rifiutano di scambiare la maglia con quelli del #Napoli 😱



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ajax players refuse to exchange their jerseys with Napoli players after the 6-1 defeat!



Il video completo ➡️ https://t.co/zJKzTancld pic.twitter.com/b7ZFP4grVM