TV: Ajax vann igen - Haller historisk

Ajax tog emot Beşiktaş på Johan Cruijff ArenA i Champions Leagues andra omgång. Hemmalaget vann stort mot Sporting CP i sin inledande omgång i turneringen samtidigt som Beşiktaş förlorade hemma mot Dortmund.

Beşiktaş Michy Batshuayi började bra med ett stolpskott i den tionde minuten men Ajax gjorde 1-0 kort därefter genom Steven Berghuis i den 19:e minuten.

Ajax utökade sin ledning i den 43:e minuten efter ett fint spelmål som avslutades av Sébastien Haller. Det var 27-åringens femte mål på två matcher i turneringen, vilket gör honom historisk. Ingen spelare har tidigare gjort fem mål på sina två första matcher i Champions League.

I den 62: a minuten reducerade Beşiktaş genom Kenan Karaman, men målet dömdes bort efter en oschysst tackling av målskytten strax innan avslutet.

Haller hade kort därefter ett jätteläge att utöka ledningen som han otroligt nog nickade över i den 68:e minuten. Läget skapades efter ett fint förarbete och inlägg av lagkaptenen Dušan Tadić.

Resten av matchen spelades i ett lugnt och kontrollerande tempo från Ajax och matchen slutade 2-0.

Startelvor:

Ajax: Pasveer - Mazraoui, Timber, Marínez, Blind – Álvarez, Gravenberch, Berghuis – Antony, Tadić, Haller

Beşiktaş: Destanoğlu – Rosier, Saatçı, N'Sakala, Meraş – Karaman, Josef de Souza, Uçan, Bozdoğan, Yılmaz – Batshuayi

