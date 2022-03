TV: Bayern till kvartsfinal - Lewandowski historisk i förnedringen mot Salzburg

Österrikiska Red Bull Salzburg var framme i Champions League-åttondelsfinal för första gången någonsin. Då stod tyska Bundesliga-giganten Bayern München för motståndet.

Det första mötet lagen emellan, i Salzburg, slutade 1-1 efter att Kingsley Coman kvitterat sent för Bayern och satt stopp för en stor skräll. Kvällens match blev en helt annan historia.

I den tolfte minuten fick Robert Lewandowski chansen att ge Bayern ledningen från straffpunkten efter att själv ha blivit fälld i straffområdet. Den polske anfallsstjärnan var hur kylig som helst när han satte dit 1-0 i målvaktens vänstra hörn.

Nio minuter senare återupprepades samma sak när Lewandowski återigen blev fälld, den här gången precis vid straffområdesgränsen, och Bayern fick straff efter VAR-granskning. Lewandowski var lika säker från straffpunkten den här gången när han skickade in 2-0 i samma hörn.

Kort därpå fullbordade Lewandowski sitt hattrick - efter lite flyt. Bayern-forwarden vann ett motlägg med Salzburg-målvakten Philipp Köhn och satte sedan bollen i öppet mål efter att bollen först träffat stolpen.

Lewandowskis hattrick efter 23 minuter är det snabbaste någonsin i Champions League-historien räknat från matchens start, enligt statistiktjänsten Opta. Det gick tio minuter mellan det första och tredje målet, vilket är tredje snabbast i turneringen sedan starten 1992/1993.

Några minuter senare utökade Serge Gnabry ledningen till 4-0 efter ett tveksamt målvaktsingripande när Bayern fortsatte sin överkörning. Det var även resultatet efter första halvlek.

En bit in i andra halvlek fyllde Thomas Müller sedan på med 5-0. Salzburg reducerade visserligen till 5-1 efter ett klassavslut från dansken Maurits Kjærgaard, men därefter fortsatte förnedringen i München. Müller ökade på till 6-1 med sitt andra mål i matchen innan Leroy Sané prickade in förkrossande 7-1 i slutminuterna.

Det blev också slutresultatet, vilket betyder att Bayern är vidare till kvartsfinal med sammanlagt 8-2 i dubbelmötet.

- Jag är väldigt glad över resultatet i kväll. Det kändes fantastiskt att vara där ute på planen i kväll, säger Bayern Münchens Serge Gnabry till Uefa efter matchen.

Han fortsätter:

- De första tio minuterna hade de två chanser och de hade kunnat kvittera, men vi har Manuel (Neuer) i målet som räddar nästan allt. Sedan kom de två straffarna och det tredje målet direkt efteråt som gav oss mycket självförtroende.

Gnabry passade också på att hylla hattrickskytten Lewandowski efter storsegern.

- Han är outstanding.

Är du överraskad?

- Ja, jag är överraskad över att han gör mål i nästan varje match. Ibland har anfallare perioder där de inte gör mål, men han har knappt de perioderna. Han gör något rätt.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Lucas Hernandez - Kimmich, Musiala - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski.

Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Aaronson, Seiwald - Adamu, Adeyemi.

23 - Robert Lewandowski has completed a hat-trick within 23 minutes against FC RB Salzburg tonight; the earliest treble ever scored by a player in UEFA Champions League history from the start of a match, overtaking Marco Simone for Milan v Rosenborg in 1996 (24 mins). Snappy. pic.twitter.com/aVNNmGdgVV