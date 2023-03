TV: Benfica vidare till kvartsfinal - Joao Mario satte nytt CL-rekord

Benfica slog nyligen Club Brügge med 2-0 på bortaplan och tog under tisdagen emot den belgiska klubben på hemmaplan i åttondelsfinalreturen i Champions League. Det portugisiska storlaget var på förhand stor favorit, och inledde i kväll i högt tempo.

Benfica satte redan i den andra minuten bollen i nät, då Joao Mario klackade bollen i mål, men den gången blev fullträffen bortdömd för offside. Samtidigt fortsatte hemmalaget sedan att trycka på för ett ledningsmål, och var flera gånger om nära, då Brügge kom undan med andan i halsen. Och till slut fick Benfica fira.

Rafa Silva vände och vred, i den 38:e minuten, i straffområdet efter ett inspel - och petade in bollen i mål till 1-0 för hemmalaget. Benfica ville sedan mer, och strax före halvtid utökade Goncalo Ramos, som kopplats ihop med en flytt till Manchester United, till 2-0 i Portugal. I början av andra halvlek var det dags igen, då Ramos tryckte in 3-0, vilket var 21-åringens 23:e mål på 33 framträdanden under den här säsongen.

- De här målen höjer värdet på den spelaren, sa C Mores expert Vicki Blommé.

Benfica slog inte av på takten, och i den 71:a minuten utökade Joao Mario från elvametersmarkeringen till 4-0. Det var hans femte straffmål under den här Champions League-säsongen, och därmed slog han till med ett nytt rekord i turneringen. Tidigare delade han rekordet, vad gäller flest straffmål under en Champions League-säsong, med Lionel Messi, Arturo Vidal, Thomas Müller, Robert Lewandowski och Cristiano Ronaldo.

Benfica vann i slutändan med 5-1, 7-1 över två möten, och är klart för kvartsfinal i Champions League. Brügge får i sin tur fokusera på spel i Belgien resten av säsongen.

Startelvor:

Benfica: Vlachodimos - Bah, Silva, Otamendi, Grimaldo - Florentino, Chiquinho - Aursnes, Mario, Silva - Ramos.

Club Brügge: Mignolet - Mata, Mechele, Sylla - Buchanan, Nielsen, Vanaken, Sowah, Meijer - Lang, Jaremtjuk.

