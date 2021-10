TV: JUST NU: Chelsea krossar MFF - Jorginho gör 4-0 på straff

Malmö FF inledde Champions League-spelet med en 0-3-förlust hemma mot Juventus och ett 0-4-nederlag borta mot Zenit St Petersburg. Till onsdagskvällens bortamatch mot regerande Champions League-mästaren Chelsea saknade MFF spelare som Anel Ahmedhodzic, Oscar Lewicki och Sören Rieks.

När startelvorna kom stod det klart att nyckelspelare som Anders Christiansen och Antonio Colak fanns med från start för MFF. Tränaren Jon Dahl Tomasson gjorde två ändringar från 3-0-segern borta mot Östersund i allsvenskan i helgen när Rieks och Erdal Rakip ersattes av Martin Olsson och peruanen Sergio Peña.

Chelseas tränare Tomas Tuchel bytte ut fyra spelare jämfört med 1-0-segern mot Brentford i Premier League i helgen, när bland andra Mason Mount och Jorginho återvände till startelvan. Londonklubben stod på tre poäng i gruppen inför kvällens match efter att ha slagit Zenit med 1-0 hemma och förlorat med samma siffror borta mot Juventus.

Matchen hann knappt börja innan Romelu Lukaku spelade fram anfallskollegan Timo Werner till ett jätteläge för Chelsea. Tysken missade dock målet helt och hållet från nära håll.

- Hur är det möjligt att få den bollen utanför?, frågade sig C More-experten Hasse Backe i sändningen.

Chelsea skulle dock ta ledningen med 1-0 i den nionde minuten när Andreas Christensen höll sig framme och slog in Thiago Silvas inlägg på volley.

Nio minuter senare fick Chelsea straff när Lasse Nielsen kapade Lukaku framför eget mål. Jorginho klev fram och dunkade säkert in 2-0 från straffpunkten. I samband med straffsituationen tvingades Lukaku kliva av med en skada, där det såg ut som att belgarens högra ben fastnade under Nielsen. In kom Kai Havertz.

Innan första halvlek var slut drabbades Chelsea av nästa bakslag när Lukakus anfallskollega Timo Werner tog sig för baksida lår och linkade av. Callum Hudson-Odoi ersatte.

I halvtidspausen gjorde Malmö FF sina två första byten när målvakten Johan Dahlin byttes ut och ersattes av Ismael Diawara. Samtidigt hoppade Malik Abubakari in för Veljko Birmancevic.

Diawara fick en mardrömsstart på sitt inhopp när Hudson-Odoi frispelade Havertz till vänster i straffområdet och tysken kyligt chippade in 3-0 i den 48:e minuten. Sex minuter senare fick Chelsea sin andra straff när Antonio Rüdiger blev nerknuffad av Eric Larsson framför mål. Jorginho stegade fram för att slå in sitt andra straffmål för kvällen, vilket han lyckades med när han satte dit 4-0 från elva meter.

I samband med målet gjorde MFF ett dubbelbyte när Anders Christiansen och Sergio Peña ersattes av Adi Nalic och Erdal Rakip.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner - Lukaku

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Nielsen, Brorsson – Berget, Innocent, Christiansen, Peña, Olsson – Colak, Birmancevic

Matchen streamas på Telia och C More med studiostart 19:30. Avspark 21:00.

