TV: Kylian Mbappé historisk i PSG:s seger - yngste spelaren att nå 30 mål

Club Brugge var tvunget att besegra Paris Saint-Germain för att ta sig förbi RB Leipzig och upp på Europa League-plats när de båda lagen drabbade samman i Champions League-gruppspelets sista omgång. Den belgiske storklubben fick dock en mardrömsstart borta mot PSG, som redan inför matchen var klart för slutspel, på Parc des Princes.

Redan efter två minuter tog den franska storklubben ledningen. Nuno Mendes avlossade ett skott som Brugge-målvakten Simon Mignolet släppte en retur på, då höll sig Kylian Mbappé framme och kunde trycka in 1-0.

Kylian Mbappé öppnade, liksom övriga PSG-spelare, matchen piggt - och kort efter ledningsmålet var det dags igen. Fransmannen blev läckert framspelad av Angel Di Maria och på volley sköt han in 2-0 framför hemmapubliken. Då hade inte ens tio minuter spelats.

Enligt statistisktjänsten OptaJean är Kylian Mbappé, 22, nu den yngste spelaren att nå 30 mål i Champions League.

PSG var det klart bättre laget i första halvlek. Med knappt tio minuter kvar till halvtidsvilan fick Lionel Messi bollen utanför straffområdet, vek inåt i planen och placerade läckert in 3-0 vid den bortre stolpen. Målet var argentinarens fjärde i Champions League den här säsongen.

Matchen jämnade ut sig något i andra halvlek och med drygt 20 minuter kvar att spela reducerade Club Brugge genom Mats Rits, men närmare än så kom inte gästerna. I slutskedet av matchen fastställde Lionel Messi, som därmed också blev tvåmålsskytt, slutresultatet till 4-1 på straff.

Efter matchen hyllades argentinaren av forwardskollegan Kylian Mbappé.

- Vi kommer att behöva Lionel Messi och jag är säker på att han kommer att hjälpa oss i de viktiga matcherna, säger Mbappé till RMC Sport efter matchen:

- Messi kommer med självförtroende till stora matcher och det smittar av sig på oss. Det är bra för honom att han fick avsluta med två mål, men det är också bra för oss inför framtiden.

Resultatet innebär att Club Brugge slutar sist i gruppen och därmed är Europaäventyret över. För PSG, som slutar tvåa bakom Manchester City, väntar slutspel i vår.

Startelvor:

Paris Saint-Germain: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Diallo, Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé, Di Maria.

Club Brugge: Mignolet - Mata, Hendry, Nsoki, Ricca - Rits, Balanta - Sandra, Vanaken, Lang - Ketelaere.

