TV: Lustig sågar Messi: "Har inte råd med honom på planen"

När Paris Saint-Germain gästade Manchester City på Ethiad Stadium under onsdagskvällen startade laget med sin supertrio Lionel Messi, Neymar och Kylian Mbappé. Den första halvleken slutade mållöst, dock, och i studion hade C More-experterna Kim Källström och Mikael Lustig en del att anmärka på om anfallstrions insats i defensiven. Kanske mest just Lionel Messi.

- Messi är gående och Sterling får komma ner och hämta boll… Han försöker inte ens. Sedan ska PSG:s tre mittfältare täcka en hel fotbollsplan på tre spelare, säger Källström.

Källström får medhåll från Lustig.

- Dagens fotboll handlar så mycket mer om löpmeter och fysik än vad det gjorde för fem år sedan. Har du en spelare som inte vill vara med i försvarsspelet, då har du problem, säger Lustig och fortsätter:

- Är Messi faktiskt Messi, ja, då kan han gå. Han gör två mål. Men med den här starten och det man sett av Messi nu, då har man inte råd att ha sådana spelare på plan, säger Lustig.