TV: Napoli vidare i CL - efter brassens soloräd

Förutsättningarna var klara på förhand.



Napoli fick inte förlora med två mål hemma mot Braga för att göra Real Madrid sällskap till slutspelet från grupp C.

Napoli fick en drömstart på matchen. Efter sju minuter skickade Matteo Politano in en boll i straffområdet som Serdar Saatci styrde in via egen ribba.





- En olycklig start såklart, sa Christopher Kviborg i TV4 Play.





Brassen Natan bjöd sedan på matchens prestation då han drev bollen från halva plan, förbi sin försvarare och hittade in till en fri Victor Osimhen till 2-0 efter 33 minuters spel.

- Det är en jättefin föraktion från vänsterbacken Natan, sa Kviborg.

Matchen slutade 2-0 och med det knep Napoli andraplatsen och tog sig vidare till åttondelsfinal.

För Braga väntar fortsatt spel i Europa League.

Startelvor:

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan - Anguissa, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Braga: Matheus - Gómez, Saatci, Fonte, Borje - Moutinho, Zalazar, Horta - Bruma, Banza, Pizzi.

Alla matcher i Champions League sänds på TV4 Play.