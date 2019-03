TV: Ronaldo sköt Juventus till kvart - sänkte Atletico med makalöst hattrick

I spelaren ses Sporten med Ronaldos alla tre mål (6.45 in i klippet.)

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Att Cristiano Ronaldo trivs i Champions League är ingen nyhet. Inför returmötet med Atletico Madrid stod portugisen på 121 mål i CL. Han klev också in till matchen med en otroligt stark statistik mot just Atletico Madrid.

På tisdagen visade han varför.

Juventus gick in till returmötet med Atletico med kniven mot strupen, i och med gästernas 2-0-ledning från det första mötet. Den italienska klubben tryckte därmed plattan i mattan och var också nära att få en riktig drömstart. Giorgio Chiellini satte bollen i nät efter hörna redan efter fyra minuter, men domaren bedömde att det skulle vara frispark för Atletico efter att Cristiano Ronaldo kommit sent in i duellen med målvakten Jan Oblak, som föregick målet.

Flera spelare i Juventus var framme och protesterade, men det hjälpte föga.

Målet kom i stället knappt en halvtimme in i matchen. Just Ronaldo nådde högst och nickade in 1-0 efter inlägg av Federico Bernadeschi.

Tidigt i den andra halvleken gick Juventus ikapp - och återigen var det en viss Cristiano Ronaldo som stod för målet. Även denna gång nådde portugisen högst med huvudet och nickade bollen mot Jan Oblaks ena stolpe. Oblak räddade, men bollen hade då letat sig över mållinjen med minsta möjliga marginal.

I slutet av matchen fick Juventus sedan straff, efter att Ángel Correa puttat omkull Federico Bernadeschi i straffområdet. Fram klev så klart Ronaldo – och hur säkert som helst krutade han in sitt tredje för kvällen – och 124:e i turneringen sett till hela karriären.

Målet blev matchens sista vilket innebär att Juventus avancerar vidare till kvartsfinal med totalt 3-2.

- Det var tvunget att vara en speciell kväll och det blev det. Det här är den typ av mentalitet du behöver i Champions League, säger portugisen enligt sajten Football-Italia.

- Det här är anledningen till varför Juventus värvade mig, för att hjälpa till i magiska kvällar som den här. Atleti är ett riktigt tufft lag att möta men vi är starka och visade att vi förtjänade att gå vidare.

Cristiano Ronaldo har nu gjort otroliga 25 mål på 33 matcher mot just Atletico Madrid. Ronaldo gick i och med sitt hattrick även ikapp Lionel Messi vad gäller antalet hattrick i Champions League, åtta stycken.

Startelvor:

Juventus: Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Can, Pjanic, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic - Ronaldo

Atletico Madrid: Oblak- Arias, Giménez, Godín, Juanfran - Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar - Griezmann, Morata