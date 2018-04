TV: Ronaldos show mot Juve - fick stående ovationer efter rekord och makalös cykelspark

I våras möttes de i Champions League-finalen. Under tisdagskvällen ställdes Juventus och Real Madrid, som vann finalen med 4-1, mot varandra igen - i kvartsfinalen i turneringen.

Real startade med samma elva som i finalen i Cardiff, och spanjorerna skulle vinna med samma marginal som då.

Gästerna fick en riktig drömstart på matchen. Redan i den tredje minuten slog Isco in bollen till Cristiano Ronaldo som stötte in 1-0 bakom Gianluigi Buffon. Portugisen blev därmed den första spelare att göra mål i tio raka Champions League-matcher. Det var också det 21:a för Ronaldo i kvartsfinaler i turneringen, även det ett rekord.

I början på den andra halvleken fick Ronaldo ett fint läge att göra ännu ett mål, men ur snäv vinkel missade han målet.

Portugisens andra mål kom istället i den 64:e minuten - och vilket mål det var. Ronaldo stod för en makalös cykelspark som lämnade Gianluigi Buffon chanslös. Målet fick Juventus-fansen att ge portugisen stående ovationer. Den här säsongen är Ronaldo uppe i 14 mål i turneringen.

- Det var ett "golazo" från Cristiano. Han är i så bra form. Låt oss hoppas att han kan fortsätta så här för resten av säsongen, säger Sergio Ramos enligt Uefa.

Även Gianluigi Buffon var imponerad av Ronaldo, men inte mer än vanligt.

- Om han var i sitt bästa slag? Nej, jag tycker att han var den vanlige Ronaldo. Messi och han kan jämföras med Maradona och Pelé för vad de har gjort de säsong efter säsong. Vi gjorde några misstag men det kan hända när du möter de bästa, säger veteranen.

Kort efter 2-0-målet blev det än värre för Juve. Paulo Dybala fick sitt andra gula kort och stjärnan fick lämna planen.

Ronaldo var även inblandad i Real Madrids 3-0-mål i den 71:a minuten. 33-åringen spelade fram bollen till Marcelo som fick den med sig förbi Buffon och kunde lägga in spanjorernas tredje mål.

Real Madrid har ena foten i en ny semifinal efter en imponerande insats i Turin.

Lagens startelvor:

Juve: Buffon - De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Asamoah - Douglas Costa, Bentancur, Khedira, Alex Sandro - Dybala, Higuaín.

Real: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Modric, Casemiro, Isco - Ronaldo, Benzema.

Record! Cristiano Ronaldo becomes the first player in #UCL history to score in 10 successive games in a row. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/KVr8RT9fWk