TV: Salah historisk i Liverpools seger - Griezmann från hjälte till syndabock

Liverpool ledde Champions Leagues grupp B med full pott efter de inledande två matcherna, efter att ha besegrat Milan och Porto. Under tisdagen reste engelsmännen till den spanska huvudstaden för att ta sig an grupptvåan Atletico Madrid, som stod på fyra poäng efter kryss mot Porto och seger mot Milan. Ett tungviktsmöte - som gästerna skulle få en drömstart på.

När matchen blåstes igång dröjde det inte länge förrän Liverpool hade tagit ledningen. I den åttonde minuten avancerade Mohamed Salah mot Atleticos straffområde och drog ifrån med ett skott - som James Milner verkade styra i mål framför Atletico-målvakten Jan Oblak. Trots det tilldelades målet ändå Mohamed Salah, som därmed blev historisk som förste Liverpool-spelare att göra mål nio matcher i rad.

Strax därefter skulle Liverpool även utöka. En misslyckad rensning i Atleticos straffområde damp ner hos Naby Keita tätt utanför straffområdet - och mittfältaren drog till med en drömträff på volley och gjorde 2-0 för gästerna.

Men även Atletico skulle göra ett snabbt mål. Efter 20 minuter dök Antoine Griezmann upp och styrde in ett skott från Koke i mål, på efterspelet från en hörna. Tre mål bjöd de inledande 20 minuterna på. Och mer skulle det bli strax efter.

I den 34:e minuten stod stortalangen João Felix för en imponerande solosräd innan han hittade fram till Griezmann - som tog med sig bollen med en touch och placerade in den intill den bortre stolpen till 2-2. Atletico hade därmed hämtat igen den tidiga tvåmålsledningen Liverpool skaffat sig.

Men i den 52:a minuten tog dock Grizmanns kväll slut. Fransmannen var högt uppe med foten när han skulle ta emot en boll och träffade Roberto Firmino i huvudet. Domaren tvekade inte utan gav honom direkt ett rött kort.

- Det är ingenting att snacka om, säger TV4:s expert Hasse Backe.

Liverpool skulle sedan utnyttja det numerära övertaget. Inbytte Diogo Jota revs ner av Mario Hermoso i Atleticos straffområde och domaren dömde straff till Liverpool. Fram till straffpunkten klev Salah, som kyligt rullade in 3-2 med sitt andra mål i matchen och fastställde slutresultatet.

Liverpool reser hem till England med alla tre poäng. De leder nu gruppen på nio poäng efter tre spelade matcher, medan Atletico Madrid stannar kvar på fyra poäng. Det betyder således att Liverpool kan säkra avancemang till slutspel i fall de besegrar Atletico hemma på Anfield i nästa omgång.

Startelvor.

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Felipe, Kodogbia, Hermoso - Lemar, Koke, De Paul, Carrasco - Felix, Griezmann.

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Milner, Henderson, Keita - Salah, Firmino, Mané.

