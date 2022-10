TV: Sundgren om otäcka bilderna: "Blev extremt rädd"

Den 14 september spelade Daniel Sundgren en av sina största matcher i karriären. Landslagsbacken startade mot PSG i Champions League.

Men svenskens match slutade i förtid efter obehagliga scener.

Sundgren blev utbytt i den 55:e minuten och i samband med bytet tog han sig för bröstet. Han upplevde obehag i hjärtat.

- Det var läskigt med tanke på min historik från 2017 med lungemboli. Nu när jag ställdes mot Mbappé och fick göra runt 50 sprints på en halvlek, så tror jag att hjärtat helt enkelt blev överbelastat. Jag kände bara "det går inte". Jag blev snurrig och fick gåshud, fast på fel sätt. Jag kände att det var bättre att kliva av, säger han till Fotbollskanalen.

Hur rädd blev du?

- Extremt rädd, så klart. Jag har en dotter hemma också, så jag kände att jag inte ville riskera någonting förrän jag fick igenom tester. Jag ville inte kliva av i mitt livs match.

Allting har gått bra med Sundgren och har spelat matcher efter det inträffade, bland annat startade han i Sveriges 4-1-förlust mot Serbien i Nations League.

