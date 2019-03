TV: Van Dijk skickade Liverpool till kvarten - men kuggen avstängd i första mötet

Se de tre första målen från matchen i Sporten i spelaren ovan (4.35 in i klippet).

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Liverpool och Bayern München spelade 0-0 på Anfield och inför mötet i Tyskland var dubbelmötet helt öppet. Matchen inleddes också något avvaktande, då bägge lagen visste att första målet skulle bli viktigt. Liverpool fick dessutom kaptenen Jordan Henderson skadad tidigt, som istället blev ersatt av Fabinho.

Liverpool öppnade målskyttet i mitten av första halvlek genom en läcker prestation av Sadio Mané. Anfallaren, som varit i god form den senaste tiden, tog ner en djupledsboll från Virgil Van Dijk, vände bort en utrusande Manuel Neuer och chippade kyligt in bollen i det tomma målet bakom flera Bayern-försvarare.

Bayern gav sig själva chansen att komma tillbaka in i mötet när Serge Gnabry tog en fin löpning bakom Andy Robertson. Yttern tog sig sedan in i straffområdet och slog en hård boll mot mål som Joel Matip styrde in i eget mål.

Men i andra halvlek föll allt ihop för tyskarna. Liverpool hade de vassaste målchanserna och gjorde 2-1 när Virgil Van Dijk nådde högst på James Milners hörna och tryckte in bollen distinkt i bortre hörnet.

Med mindre än tio minuter kvar punkterade Sadio Mané matchen med sitt tionde mål på tio matcher. Mohamed Salah lyfte en fin boll mot bortre ytan där Mané hade lurat sin försvarare och enkelt kunde stöta in matchavgörande 3-1 med pannan, något som också blev slutresultatet över dubbelmötet.

- Det var en fantastisk kväll. Vi visste att det skulle bli tufft eftersom de är ett bra lag med fantastiska spelare. Vi hade otur vid deras kvittering, men vi löste uppgiften och vi är i kvartsfinal, säger Virgil Van Dijk enligt Uefas hemsida och får medhåll av tränaren Jürgen Klopp:

- Det var en underbar Champions League-kväll för Liverpool och det är bra. Killarna älskar att spela i den här turneringen, de kämpar verkligen och jag gillar det. Deras inställning var fenomenal, så allt är bra, säger Klopp.

Det enda orosmolnet för Liverpool, förutom Hendersons skada, var en varning på Andrew Robertson när matchen gått in på tilläggstid. Skotten missar därmed första kvartsfinalen då han dragit på sig för många varningar.

- Det var dumt men han är fortfarande en ung kille. Men vi borde inte oroa oss över en sån sak, säger Jürgen Klopp.

Startelvor:

Bayern München: Neuer - Rafinha, Sule, Hummels, Alaba - Javi Martinez, Thiago - Gnabry, James Rodriguez, Ribery - Lewandowski

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Milner, Wijnaldum, Henderson - Mane, Salah, Firmino