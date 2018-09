TV: Vecino frälste Inter - sänkte Tottenham på tilläggstid

På tisdagen inledde Inter och Tottenham årets Champions League-säsong. Lagen spelar i grupp B, tillsammans med Barcelona och PSV, och kämpar på förhand om att ta andraplatsen i gruppen bakom Barcelona.

Inter inledde matchen bäst och skapade ett tidigt tryck mot Tottenhams mål. Laget hade dock svårt att skapa de riktiga heta chanserna och istället var det bortalaget som skapade matchens dittills farligaste chans.

Spurs fick en frispark utanför straffområdet och Christian Eriksen testade avslut. Danskens skott var välplacerat men en aning löst och Samir Handanovic kunde styra bort bollen.

I slutet av halvleken kom nästa farlighet för engelsmännen. Eriksens spelade fram Harry Kane som kom fri med Handanovic. Anfallaren försökte runda Inter-målvakten men ramlade istället själv och tappade ut bollen till inspark.

I halvtid var ställningen mållös, 0-0.

I inledningen på den andra halvleken kom utdelningen för Tottenham. Eriksen fick två chanser och på den andra gick bollen i mål. Mittfältarens avslut styrdes in via Inter-försvarare och in i en båge över Handanovic. Slovenen var på bollen men fick ändå se den passera in i nät och ledning för Tottenham.

Efter målet försökte Inter trycka på men det var bortalaget som skapade de hetaste chanserna. Inbytte Lucas Moura skapade stor oro med sin snabbhet och bortalaget var närmare 2-0 än hemmalaget var ett kvitteringsmål.

Men med fem minuter kvar frälste Mauro Icardi Inter. Efter ett inlägg från vänsterkanten hamnade bollen hos argentinaren som tryckte dit 1-1 på volley. Ett riktigt vackert mål av Icardi, som var tillbaka från start efter att ha inlett på bänken i Inters senaste match i Serie A.

På tilläggstid tryckte Inter på för ett ledningsmål och var nära flera gånger om. Tillslut fick man utdelning. På en hörna nådde mittfältaren Matias Vecino högst och knoppade dit 2-1 och vild glädje utbröt bland Inter-spelarna. Målet blev också matchens sista och Inter inleder därmed årets säsong med en seger medan Tottenham får ta nya tag i nästa match. Då ställs man mot Barcelona på hemmaplan.

Inters Ivan Perisic efter segern:

- Det var en väldigt viktig seger. Vi visste att matchen skulle bli tuff och vi gjorde det bra. Vi kämpade tills sista minuten och visade bra karaktär, säger kroaten till Sky Sport Italia enligt Football Italia.

- Vi gav absolut allt och till slut blev vi belönade med segern.

Trots den sköna segern menar Perisic att laget inte ska sväva iväg.

- Det var den första matchen i Champions League för många av oss och situationen var inte lätt att hantera. För mig var det första gången på sex år. Vi fick tre poäng i en svår grupp men vi måste ta en match i taget.

Startelvor:

Inter: Handanovic - Skriniar, De Vrij, Miranda, Asamoah - Politano, Vecino, Nainggolan, Brozovic, Perisic - Icardi

Tottenham: Vorm - Aurier, Sanchez, Vertonghen,, Davies - Dembele, Dier, Eriksen -Lamela - Kane, Son