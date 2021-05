Uefa bekräftar: Ny spelplats klar för Champions League-finalen

Det blir en helengelsk Champions League-final i år. Manchester City ställs mot Chelsea i en match om Europas finaste klubblagstitel. Finalen var tänkt att spelas i Istanbul, Turkiet, den 29 maj - men så blir det inte.

I dag, torsdag 13 maj, meddelar Uefa att finalen flyttas från Istanbul - och kommer nu i stället spelas i Porto, på Estádio do Dragão. Hur mycket supportrar det kommer kunna tas in är inte helt klart. Uefa meddelar däremot att både Chelseas och Manchester Citys supportrar kommer få slåss om 6000 biljetter per klubb.

Sedan det stod klart att det är just två engelska lag som ska mötas har röster höjts om att matchen skulle flyttas för att engelska fans skulle kunna gå och se matchen, och så blev det också. Coronaläget är betydligt värre i Turkiet jämfört med England, och eftersom Turkiet finns på England "red list" tog Uefa beslutet.

- Fans har varit tvungna att lida i mer än tolv månader utan förmågan att se sina lag live och att nå en Champions League-final är höjdpunkten av klubbfotboll. Att beröva dessa fans chansen att se matchen med sina egna ögon var inte ett alternativ och jag är glad att denna kompromiss har hittats, säger Uefa president Alexander Ceferin i en kommentar och fortsätter:

- Efter året som fansen har uthärdat är det inte rätt att de inte får chansen att se sina lag i säsongens största match.

Manchester City har aldrig tidigare vunnit Champions League. Chelsea gjorde det 2012 när det slog Bayern München på tyskarnas hemmaplan.