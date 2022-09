Uefas besked: Inga bortasupportrar i mötet mellan Rangers och Napoli

Matchen mellan Rangers och Napoli var planerad att spelas på tisdag, den 13 september men efter ett beslut av Uefa kommer den matchen att spelas på onsdag, den 14 september.

Uefa skriver i sitt pressmeddelande att: "Detta beror på de allvarliga begränsningarna av polisresurser och organisatoriska frågor relaterade till de pågående händelserna kring den nationella sorgen efter Hennes Majestät Drottning Elizabeth II".

Utöver det beslutet har man också bestämt från Uefa att inga bortasupportrar kommer att tillåtas på Ibrox på onsdag.

För den sportsliga rättvisan kommer heller inga bortasupportrar vara tillåtna på Diego Armando Maradona-stadion när Napoli tar emot Rangers 26 oktober.

Uefa uppmanar Napoli-supportrarna till att stanna hemma och inte resa till Skottland inför matchen på onsdag, i sitt pressmeddelande.

