United hyllas i engelsk press - nattsvart för PSG: "Ännu värre"

Manchester United stod för en storartad vändning. I engelsk press hyllas lagets karaktär. ”Miraklet i Paris” skriver The Daily Telegraph bland annat.

Manchester United lyckades vända ett 2-0-underläge mot PSG på bortaplan, till seger med 3-1 och är därmed vidare till kvartsfinal i Champions League. En imponerande bedrift av Ole Gunnar Solskjærs mannar.

I England dagen efter segern håller inte tidningarna i England igen när det kommer till hyllningarna. Förstasidorna domineras, så klart, av Uniteds vändning.

”Miraklet i Paris”, skriver tidningen The Daily Telegraph. Tabloiden Daily Star har rubriken ”VAR VAR BOOM” – samtidigt som The Guardian konstaterar att ett ”superbt Untied” chockade PSG. The Times kallar segern för ”strålande”.

I Frankrike är tongångarna av förklarliga skäl annorlunda. Le Parisiens Dominique Sévérac kallar uttåget för en ”oförlåtlig eliminering.” L'Équipe toppar sin förstasida med att skriva "Ännu värre", och man relaterar då till uttåget för två år sedan, mot Barcelona, då laget hade 4-0 att gå på inför returen på Camp Nou. Den gången förlorade PSG med 6-1 i det returmötet. "Två år efter att man återhämtat sig hände det otänkbara igen", skriver tidningen.

I och med förlusten har PSG nu fått respass i Champions Leagues åttondelsfinal tre år i rad.