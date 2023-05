Uppgifter: Ingen Leâo från start mot Inter

Det har tidigare skrivits om Rafael Leâos skada, som han ådrog sig i helgens ligamatch mot Lazio. Portugisen tog sig för ljumsken och under inledningen av veckan har spekulationerna handlar om huruvida han är redo för att starta i kvällens semifinal.

Men nu gör alltså uppgifter från Luca Bianchin, på Gazzetta dello Sport, gällande att Stefano Pioli får klara sig utan sin stjärna.

Enligt uppgifterna genomgick Leâo fystester på Milans träningsanläggning under onsdagsmorgonen. Men testerna ska endast ha bekräftat att spel från start är uteslutet i kvällens semifinal. Huruvida 23-åringen kan vara redo för ett inhopp framgår dock ej.

Det har tidigare rapporterats om at Leâo kan sparas i kvällens match och i helgens ligamatch mot Spezia, för att sedan kunna spela från start i nästa veckas returmöte.

Matchen mellan Milan och Inter startar 21:00 i kväll och går att streama via C More.