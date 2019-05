Vertonghen tillbaka i träning - Sanchez utanför truppen mot Ajax

I det första mötet mellan Ajax och Tottenham i Champions League, som slutade 1-0, tvingades mittbacken Jan Vertonghen avstå spel efter att ha drabbats av en otäck smäll mot huvudet. Mittbacken befarades först ha fått hjärnskakning, men i ett senare skede meddelade Tottenham att så inte var fallet.

Nu meddelar Tottenham att mittbacken möjligtvis kan spela mot Ajax. ”Spurs” kommunicerar att belgaren åter är i träning, men att man håller uppsikt på hur ter sig. Däremot kommer Vertonghen att tvingas att spela med ansiktsmask.

Men det är inte ”Spurs” enda skadesmäll. I helgen tvingades mittbacken Davison Sanchez att kliva av mötet med Bournemouth och han kommer inte till spel mot Ajax på grund av en lårskada. Dessutom saknas bland andra Harry Kane, Harry Winks, Vincent Janssen.

TEAM NEWS:



➡️ @daosanchez26 (thigh) - injury sustained against Bournemouth and unavailable.



➡️ @JanVertonghen (nasal) - returned to training, continues to be monitored and will wear a face mask to protect nose.



➡️ @vincentjanssen (ineligible) - unavailable.#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/9lbfi8puMI