Otäcka bilder - läktare kollapsade mitt under träning

Den chilenska storklubben Colo-Colo är på väg att vinna den inhemska ligan. Vid seger mot Universidad Catolica på söndag på Estadio Monumental David Arellano tar klubben ytterligare ett steg närmare titeln, och under fredagen samlades tusentals supportrar på lagets träning på hemmaarenan för att ge spelarna energi in i helgens viktiga drabbning och för att fira att det var 33 år sedan som arenan öppnades upp igen.

Det slutade med att träningen fick avbrytas, då taket på en ståplatsläktare kollapsde. Enligt Alairelibre kom flera supportrar till skada, och vissa har förts till sjukhus.

Colo-Colo-spelarna var på planen när taket rasade, och klev sedan av kort efter händelsen.

I tweeten nedan går det att se när taket på läktaren rasar samman.

One of the bleachers at the Estadio Monumental in Santiago collapsed. @colocolo fans were there giving the team support prior to this weekend's match. pic.twitter.com/X7x9n1Uumu