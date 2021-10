Experten tips - det är dags för wildcard

Manchester City är ett av lagen som vi kommer få startelvorna från innan deadline och detta är väldigt viktigt då det är otroligt svårt att förutspå Peps laguttagningar vilket de som spelar FPL redan har bra koll på. Club Brugge har förvisso inlett sin Champions League-kampanj på ett imponerande sätt men Manchester City ser otroligt bra ut i defensiven så spelare som Joao Cancelo och framförallt Aymeric Laporte till 5.0 är väldigt intressanta om de startar vilket de lär göra.

Spelets mest givna spelare att ha inför omgång tre är nog ändå Karim Benzema. 10.0 är en otrolig prislapp för den spelaren med argumenterbart den bästa formen i världen just nu. Nu möter han Shaktar Donetsk gånger två och sen Sheriff och är ett givet kaptensval för mig på tisdagen.

När det gäller kaptensvalet under onsdagen så lockar naturligtvis Robert Lewandowski men det känns ändå tyvärr som att Romelu Lukaku hemma mot Malmö är det bästa alternativet personligen om han startar. Det är dock inte helt otänkbart att han vilas i denna match vilket gör en lite oroad.

Om fokuset riktas mer mot budgetspelare och rekommendationer från den delen av spelet så är Arnaut Groeneveld i Villarreal till 6.0 spelaren som verkligen sticker ut mest. Bara ett procentägandeskap, hela 14 insamlade poäng hittills och nu kommer ett dubbelmöte mot Young Boys i omgång tre och fyra. Även Villarreals backar och målvakt som man kan införskaffa för 4.5 tycker jag är bra alternativ.

Cesar Azpilicueta till 5.1 är också bland de bästa valen i spelet just nu då han alltid verkar spela oavsett vilket lag Thomas Tuchel sätter ut på banan vare sig det är som mittback eller wingback. Serieledarna Chelsea har endast släppt in tre mål på åtta matcher och i och med att de möter Malmö gånger två så känns det som att minst en Chelsea-back måste finnas i laget

Jag går in i omgång tre med en global rank på 110 000 och siktet är att klättra in till top 50 000 med hjälp av wildcardet. I denna stund ser laget ut på detta vis men detta lär förändras beroende på Manchester Citys startelva och möjligtvis även andra faktorer som kan spela in.