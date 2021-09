PREMIÄR för CL-Fantasy: Gå med i Fotbollskanalens liga - få tips av experten

Det är hög tid att ta ut ditt Fantasylag för Champions League och här på Fotbollskanalen kan du få tips och rekommendationer kring vilka spelare du bör välja, och undvika!

Jag som kommer att guida dig genom CL-fantasydjungeln är Calle Jonsson och jag har hand om kontot @FPL_Swe på Twitter. Jag är inne på min 7:e säsong inom Fantasy Premier League som jag spelat sen jag var 14 år och jag har även tagit del av flertalet andra fantasyspel genom åren och detta har då främst varit Champions League Fantasy.

Därmed så kommer jag under den kommande Champions League säsongen uppdatera och hjälpa läsare inför och efter varje omgång med rekommendationer, senaste nytt samt hur omgången gick och lärdomar att ta med sig framöver

Idag så tänkte jag berätta om spelets regler och vad som skiljer sig i förhållande till FPL

Spelet är uppbyggt på ett väldigt liknande sätt där du får en budget på 100 miljoner (vilket sen blir 105 miljoner när slutspelet börjar) och ska välja en trupp på 15 spelare som du tror kommer att ge dig mest poäng i form av gjorda mål, assist, hållna nollor med mera.

Detta är poängsystemet som ger dina spelare poäng och det är väldigt likt FPL i många aspekter med några få undantag. Mål utanför straffområdet ger 1 extrapoäng och det gör även 3 st bollåterövringar vilket gör att spelare som N'golo Kanté som annars är ansedd som en dålig spelare att äga i fantasyspel, faktiskt kan vara ett rimligt val. Nytt för i år är också att spelaren som utses till matchens lirare av UEFA får 3 poäng.

Champions League Fantasy kommer att gynna den aktiva managern då det går att göra manuella byten mitt i en omgång vilket inte är fallet inom FPL. När matcherna som spelas på tisdag är avklarade så kan du byta in spelare från bänken och även byta kapten. Detta betyder att det är en bra strategi att sätta dina spelare som spelar på tisdag i din startelva och de som spelar på onsdag på bänken för att sen kunna byta in dem. Det samma gäller för din kapten som får dubbla poäng så det kan vara bra om din kapten spelar på tisdag för att sedan kunna byta till en spelare som spelar på onsdag om du inte är nöjd. Däremot så kan man naturligtvis inte byta tillbaka om man redan har valt att byta.

När det gäller byten mellan omgångar så har man oändligt många gratis byten fram till att omgång 1 börjar. Efter detta gäller två fria byten per omgång och om man vill göra fler så kostar det -4 poäng för varje byte. Man kan även spara max 1 fritt byte vilket gör att man kan som mest ha 3 fria byten under gruppspelet.

Slutligen behöver även chipsen nämnas eftersom de också skiljer sig lite från Premier League-versionen

Det finns två chips som man kan använda under spelets gång. Ett wildcard som fungerar precis som i FPL alltså att man under en omgång får oändligt många fria byten. Sedan finns det även Limitless som har likheten att man även har oändligt många fria byten under en omgång men det som skiljer sig är att man har oändlig budget och att efter omgången är färdigspelad så återställs laget till det som du hade innan du aktiverade chippet.

Detta var en introduktion till reglerna som gäller för Champions League Fantasy och genomgång av trupper, spelschema och rekommendationer av spelare kommer inom de närmaste dagarna.

GÅ MED I FOTBOLLSKANALENS EGNA FANTASYLIGA HÄR