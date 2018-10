Alvbåge om tvära slutet i förra klubben: "Städade om allting, det fanns ingen plats för mig längre"

Det blev bara 35 minuter för John Alvbåge i Omonia Nicosia, som han skrev på för i januari. Den tidigare IFK Göteborg-målvakten hoppade in i stolpen i samband med en räddning på frispark och skadade axeln. Först i mitten av maj var Alvbåge tillbaka och då på bänken i säsongsavslutningen.

Under sommaren så skedde stora förändringar i Omonia Nicosia. Presidenten byttes ut, sportchefen byttes ut, tränare byttes ut och halva spelartruppen byttes ut.

- Det var en klassisk situation som händer i fotbollsvärlden, kanske inte så mycket i Sverige där det är presidenter och sånt inblandat. Men det var bara att de skulle satsa på annat och då fanns det ingen plats för mig, säger Alvbåge till Fotbollskanalen.

- Och då var det antingen att vara kvar där och inte vara inskriven ens i truppen, jag skulle inte ens få vara med och konkurrera. Och då ville vi (familjen) ändå vara kvar på Cypern eftersom vi trivs väldigt bra här. Och jag har ju knappt, i och med skada och allt sånt där, fått visa vad jag går för. Jag spelade ju i 35 minuter innan jag skadade axeln. Men de städade ju om allting, så det fanns ingen plats för mig där längre.

Svaret blev Nea Salamina, som förra säsongen slutade tia i den cypriotiska ligan.

- Det var bara Cypern som var aktuellt, i princip. Och ganska sent så dök Nea Salamina upp, och där var det att jag kommer att bli en av två och jag kommer att få konkurrera. Och då tänkte jag att en av två är rätt nära speltid ändå, då är det bara en gubbe framför mig. En skada, en avstängning från att få spela istället för att inte ens vara inskriven i truppen. Och så har jag bara ett år kvar på kontraktet så då tänkte jag att det var bättre att gå till Salamina där jag har större chanser att få speltid. Även om jag visste att jag skulle få starta om ordentligt från ruta ett där. Därför valde jag att lämna. Sedan dess har det bara varit att kämpa på.

Slovaken Robert Veselovsky är given etta mellan stolparna i Nea Salamina och har stått de fyra första ligamatcherna. John Alvbåge väntar fortsatt på sin debut, men känner ingen frustration över situationen.

- Det har varit helt okej. Det rullar på, jag kom in sent med bara någon vecka kvar till seriestarten. Men de tog emot mig fint och det har rullat på bra. Jag har ju inte fått spela här nu i starten av ligan, vilket jag kan köpa på sätt och vis eftersom jag kom in väldigt sent och sedan har de en etablerad målvakt här också som jag vet är uttalad etta, säger han.

- Det är ju väldigt nära (att få speltid), även om det kan tyckas långt borta. Sedan vet jag ju att jag tycker att jag är en fullt god målvakt att spela i den här ligan, men det låter ju dumt att sitta här och klappa sig själv medhårs. Men jag vet ju att jag absolut hade kunnat vara en av de bättre målvakterna i den här ligan. Jag skulle ju få spela i Omonia innan jag pajade axeln.

Alvbåge har fått speltid i två träningsmatcher med Nea Salamina. Den första kom under den förra landslagssamlingen, och var första gången sedan i november, då i Stabaek, som målvakten gjorde 90 minuter.

Alvbåge tror att det finns en felaktig bild av den cypriotiska ligan, och att den är bättre än vad många tror. 36-åringen känner också att han utvecklas i sin nya klubb, även om speltiden än så länge uteblivit.

- Det är ett bra lag måste jag säga, många duktiga spelare. Vi är lite underdogs och har börjat bra i ligan, även om vi inte har blivit så jättemycket poäng. Men vi har gjort bra matcher mot topplag. Vi kämpar på. Det är ett gött gäng, en liten klubb med ett stort hjärta som försöker krama ur det mesta ur de små resurser som finns. Men det är en helt annan värld än Sverige och Norden där jag spelat 99 procent av min karriär förutom tiden i USA. Det är en helt annan typ av liv, men det var det jag ville också. Jag ville testa på något annorlunda efter att ha varit i 18 år i Sverige, Norge och Danmark. Det är bara att köra på och gilla läget. Det gäller att fokusera på det jag kan påverka, allt det andra får vara liksom, säger Alvbåge.

- Det är intressant, annorlunda och utvecklande. Även om jag inte spelar så utvecklas jag. Och jag är, tycker jag själv, en bättre målvakt nu än när jag lämnade Sverige. Fast det är svårt kanske att köpa det kanske när jag inte spelar nu... Men det har som sagt många olika bidragande orsaker. Jag hade ett alternativ att vara kvar i Omonia och inte få vara med i truppen i princip eller komma hit då som tvåa.

- Jag har ju inget namn här på Cypern, det är inte Buffon som kom hit som alla känner till direkt. John Alvbåge från Sverige vet inte alla vem det är, så det gäller att få matcher och kunna visa vad man går för. Det är bara att kriga på, nästa match kanske jag spelar. Det är inga konstigheter överhuvudtaget att jag inte spelar här just nu. Jag tränar på och livet i sig är jäkligt gött.

Alvbåge har ett år kvar på kontraktet med Omonia Nicosia. Vad som händer därefter är oklart, men målvakten stortrivs på Cypern - och känner inte att han är på väg mot pensioneringen.

- Jag har inte på något sätt börjat varva ner i karriären. Det är bara att man är ute på en marknad som är jävligt annorlunda mot Sverige. I Sverige och Norden vet folk vem jag är, men här har jag inte fått det breaket. Jag får ge det tid, om två månader kanske det är helt annorlunda. Jag har fått den erfarenheten här att varje fönster så händer det otroligt mycket. I Sverige tänkte jag knappt på transferfönstrena för att du hade ditt kontrakt liksom, här kan det vara helt plötsligt som det var i Omonia. Det är många, många spelare, nästan alla tänkte jag säga, som har liknande situationer.

- Men det jag ändå vet är att jag vill vara kvar nu kontraktstiden ut, och kanske längre, och sedan vet jag att jag vill hem till Sverige på en god nivå som jag vet att jag håller innan det kanske är dags att lägga av. Men de orden, lägga av, vet jag inte ens varför jag sa för det finns inte ens i vokabulären än. För jag känner att jag har mycket att ge så det är bara gött att vara utomlands och testa lite och få erfarenheter som jag kommer att ha nytta av i framtiden. Jag är här nu och trivs bra och tänker inte på att komma hem. Men jag vet att jag vill komma hem en vacker dag.